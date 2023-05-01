Торговая сеть «Ашан» опровергла запрет на использование георгиевской ленты как элемента тематического декора

Представители торговой сети «Ашан» опровергли появившиеся в СМИ данные о запрете на использование георгиевской ленты как элемента тематического декора. Никаких ограничивающих инструкций в преддверии Дня Победы компания не получала, пишет РИА Новости.
В пресс-службе «Ашана» подчеркнули, что никто действительно не адресовал им каких-либо предписаний касательно тематической атрибутики и символики. В этом аспекте использование георгиевской ленты как элемента декора в торговой сети не запрещено, отметили представители компании.
Другая ситуация с продажей указанного символа. Согласно кодексу акции «Георгиевская ленточка», она не может служить объектом купли-продажи или выдаваться посетителям магазина в обмен на покупку, подчеркнули в «Ашане». Также ленту нельзя использовать для продвижения товаров и услуг, они распространяются волонтерами бесплатно, резюмировали в пресс-службе крупного ритейлера.
Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев напомнил о необходимости уважительного отношения к георгиевской ленте. По словам члена комитета по транспорту, символ героических подвигов советских солдат во время Великой Отечественной войны должен сохранять свою благородную форму и чистоту, в связи с чем наиболее приемлемо прикалывать георгиевскую ленту на грудь.