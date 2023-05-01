Торговая сеть «Ашан» опровергла запрет на использование георгиевской ленты как элемента тематического декора

Другая ситуация с продажей указанного символа. Согласно кодексу акции «Георгиевская ленточка», она не может служить объектом купли-продажи или выдаваться посетителям магазина в обмен на покупку, подчеркнули в «Ашане». Также ленту нельзя использовать для продвижения товаров и услуг, они распространяются волонтерами бесплатно, резюмировали в пресс-службе крупного ритейлера.