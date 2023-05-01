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Торговая сеть «Ашан» опровергла запрет на использование георгиевской ленты как элемента тематического декора

Общество
Торговая сеть «Ашан» опровергла запрет на использование георгиевской ленты как элемента тематического декора

Представители торговой сети «Ашан» опровергли появившиеся в СМИ данные о запрете на использование георгиевской ленты как элемента тематического декора. Никаких ограничивающих инструкций в преддверии Дня Победы компания не получала, пишет РИА Новости.

В пресс-службе «Ашана» подчеркнули, что никто действительно не адресовал им каких-либо предписаний касательно тематической атрибутики и символики. В этом аспекте использование георгиевской ленты как элемента декора в торговой сети не запрещено, отметили представители компании.

Другая ситуация с продажей указанного символа. Согласно кодексу акции «Георгиевская ленточка», она не может служить объектом купли-продажи или выдаваться посетителям магазина в обмен на покупку, подчеркнули в «Ашане». Также ленту нельзя использовать для продвижения товаров и услуг, они распространяются волонтерами бесплатно, резюмировали в пресс-службе крупного ритейлера.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев напомнил о необходимости уважительного отношения к георгиевской ленте. По словам члена комитета по транспорту, символ героических подвигов советских солдат во время Великой Отечественной войны должен сохранять свою благородную форму и чистоту, в связи с чем наиболее приемлемо прикалывать георгиевскую ленту на грудь.
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