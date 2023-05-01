В США произошло три из четырех крупнейших банкротств американских банков в истории за месяц

В марте успели произойти три из четырех крупнейших банкротств в истории банков США. О своей неплатежеспособности заявили First Republic Bank, Signature Bank и Silicon Valley Bank. Информация об этом появилась на сайте издания Washington Post.
Сообщается, что банк First Republic, был продан крупнейшему финансовому активу JPMorgan Chase. Остальные два рухнувших банка еще никто так и не купил. Все три банка работали с технологической отраслью, которая отошла от огромного роста в начале эпохи пандемии и теперь страдает от сильных увольнений и сокращений.
С 2001 года обанкротилось более 500 американских банков, но подавляющее большинство из них пострадали в результате Великой рецессии, заявляет Федеральная корпорация страхования вкладов.
Ранее экономисты заявили, что экономика США активно движется к рецессии.