В США произошло три из четырех крупнейших банкротств американских банков в истории за месяц

Сообщается, что банк First Republic, был продан крупнейшему финансовому активу JPMorgan Chase. Остальные два рухнувших банка еще никто так и не купил. Все три банка работали с технологической отраслью, которая отошла от огромного роста в начале эпохи пандемии и теперь страдает от сильных увольнений и сокращений.