ВС РФ укрепляет рубежи в Херсоне с помощью линий глубокоэшелонированной обороны

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о возведении линий эшелонированной глубокой обороны.
Российские войска продолжают укреплять свои рубежи. В частности, сейчас ведется работа по возведению линий глубокоэшелонированной обороны. Уже сейчас наша армия успешно справляется с задачами, направленными на укрепление, и количество возведенных линий обороны можно назвать «большим и правильным», заявил Сальдо в эфире «Соловьев live».
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в Херсонской области обнаружили тайные хранилища боеприпасов вооруженных сил Украины. Находка была сделана в селах Стрелковое, Виноградово и Костогрызово. Тайники содержали в себе в основном патроны – в общей сумме около полутора тысяч. Также там были обнаружены снаряды и боеприпасы.