ВС РФ укрепляет рубежи в Херсоне с помощью линий глубокоэшелонированной обороны

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в Херсонской области обнаружили тайные хранилища боеприпасов вооруженных сил Украины. Находка была сделана в селах Стрелковое, Виноградово и Костогрызово. Тайники содержали в себе в основном патроны – в общей сумме около полутора тысяч. Также там были обнаружены снаряды и боеприпасы.