Хранившаяся 100 лет в шкафу голова египетской мумии выставлена на продажу

Голова египетской мумии, возраст которой составляет около 2800 лет, выставлена на продажу после того, как она пролежала в шкафу около 100 лет. Об этом сообщает издание New York Post.
Драгоценный артефакт был привезен в Великобританию солдатом во время Первой мировой войны. Потомок военного, у которого бесценная реликвия находилась во владении в течение столетия, сказал, что она хранилась в шкафу, потому что приходится «не всем по вкусу». Древняя мумифицированная голова продается за 20 тысяч фунтов стерлингов - или почти 25 тысяч долларов.
«Если она не будет продаваться, я, вероятно, передам ее музею, где она все равно будет выставлена на всеобщее обозрение», — добавил мужчина.
Ранее мумию обнаружила жительница Ленинградской области. Светлана приехала на дачу и нашла там мумифицированный труп неизвестной женщины.