Хранившаяся 100 лет в шкафу голова египетской мумии выставлена на продажу

Драгоценный артефакт был привезен в Великобританию солдатом во время Первой мировой войны. Потомок военного, у которого бесценная реликвия находилась во владении в течение столетия, сказал, что она хранилась в шкафу, потому что приходится «не всем по вкусу». Древняя мумифицированная голова продается за 20 тысяч фунтов стерлингов - или почти 25 тысяч долларов.