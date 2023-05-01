Журналист Отар Кушанашвили удивился доверию людей к блогеру Елене Блиновской

Российский журналист Отар Кушанашвили не смог оставаться в стороне от происходящей вокруг «королевы марафонов» Елены Блиновской ситуации. Об этом пишет 5-tv.ru.
Кушанашвили заявил, что Блиновская, по его словам, сможет «откупиться» от наказания. Журналист выразил крайнее недоумение деятельностью блогера. Он считает, что так называемые ее «марафоны» лишь привлекали средства многих людей, однако ничего не предоставляли им взамен. Кушанашвили также удивился большому доверию к блогеру со стороны ее поклонников – журналист не понимает, как многие решились платить за программы Блиновской.
Ранее сообщалось, что муж Елены Блиновской, Андрей, оказался владельцем 15 домов и 40 земельных участков по всей России. Общая площадь таких активов супруга «королевы марафонов» сравнима с 50 футбольными полями.