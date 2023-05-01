Журналист Отар Кушанашвили удивился доверию людей к блогеру Елене Блиновской

Кушанашвили заявил, что Блиновская, по его словам, сможет «откупиться» от наказания. Журналист выразил крайнее недоумение деятельностью блогера. Он считает, что так называемые ее «марафоны» лишь привлекали средства многих людей, однако ничего не предоставляли им взамен. Кушанашвили также удивился большому доверию к блогеру со стороны ее поклонников – журналист не понимает, как многие решились платить за программы Блиновской.