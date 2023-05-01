Президент Польши Анджей Дуда назвал лозунгом председательства Варшавы в ЕС сближение с США

Напомним, что первая половина 2025 года — период, когда Варшава будет исполнять роль председателя в Европейском союзе. По словам Дуды, он с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким «долго размышляли» над своими приоритетами в грядущий отрезок времени.