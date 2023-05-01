Президент Польши Анджей Дуда назвал лозунгом председательства Варшавы в ЕС сближение с США

Лозунг укрепления сотрудничества с США станет одним из важнейших приоритетов Варшавы во время председательства страны в Евросоюзе. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на выступлении в честь годовщины вступления государства в ЕС.
Напомним, что первая половина 2025 года — период, когда Варшава будет исполнять роль председателя в Европейском союзе. По словам Дуды, он с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким «долго размышляли» над своими приоритетами в грядущий отрезок времени.
«Больше США в Европе, больше Европейского Союза в США», — обозначил планы политик.
Польский президент подчеркнул, что необходимо укреплять евроатлантические связи. По словам политика, об этом приоритете Варшавы руководство страны проинформировало президента США Джо Байдена, когда тот находился с визитом в столице Польши.
Ранее сообщалось, что Польша не готова разместить ядерное оружие НАТО на своей территории, но согласна расширить свое участие и сотрудничество в рамках программы ядерного сдерживания. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности страны Яцек Севера.