Власти Ливии закрыли на ремонт нефтегазовый комплекс Меллита и два месторождения

Триполи, 1 мая. Ливия закрыла на неопределенный срок два газовых месторождения и крупный промышленный комплекс Меллита. Об этом сообщил глава Национальной нефтяной корпорации (ННК) Фархат бин Кадара.
По его словам, решение принято в связи с необходимостью проведения капитального ремонта, который уже несколько раз откладывался по различным причинам. Помимо нефтегазового комплекса Меллита, в районе Зувара на западе страны работа временно прекратится на месторождениях Бахр ас-Салам и Аль-Вафа.
Ранее глава МИД утратившего легитимность Правительства национального единства Наджла Мангуш обсудила с Бин Кадарой вопросы увеличения добычи нефти и газа в стране. Подчеркнули, в частности, необходимость активного привлечения в данный сектор иностранных инвестиций.