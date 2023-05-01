Власти Ливии закрыли на ремонт нефтегазовый комплекс Меллита и два месторождения

По его словам, решение принято в связи с необходимостью проведения капитального ремонта, который уже несколько раз откладывался по различным причинам. Помимо нефтегазового комплекса Меллита, в районе Зувара на западе страны работа временно прекратится на месторождениях Бахр ас-Салам и Аль-Вафа.