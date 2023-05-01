Два беспилотника ВСУ снова попытались атаковать Крым

Сегодня, 1 мая, ВСУ отправили в регион два своих беспилотника. Один из них был сбит в Севастопольской бухте, второй – над территорией Крыма. Обе цели успешно ликвидированы. На данный момент в обоих городах затишье и признаков активности других беспилотников пока нет. Однако все специальные службы региона приведены в режим боевой готовности, рассказал Развожаев в своем Telegram-канале.