Два беспилотника ВСУ снова попытались атаковать Крым

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о попытке вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территории РФ с помощью беспилотников. Оба аппарата были сбиты.
Сегодня, 1 мая, ВСУ отправили в регион два своих беспилотника. Один из них был сбит в Севастопольской бухте, второй – над территорией Крыма. Обе цели успешно ликвидированы. На данный момент в обоих городах затишье и признаков активности других беспилотников пока нет. Однако все специальные службы региона приведены в режим боевой готовности, рассказал Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Запорожскую область, а именно город Токмак. В резльтате обстрела двое мирных жителей погибли. Также пострадали несколько жилых домов, одно из которых загорелось. Подробности происходящего выясняются.