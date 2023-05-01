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Helsingin Sanomat: В Финляндии могут появиться базы войск США

Политика
Helsingin Sanomat: В Финляндии могут появиться базы войск США

Финляндия ведет переговоры, по поводу предоставления территорий для возведения баз США. Об этом сообщило финское издание Helsingin Sanomat.

Переговоры Финляндии и США по двустороннему соглашению о сотрудничестве в области обороны проходили на прошлой неделе в Катаянокке. Их результаты начальник политического отдела МИД Финляндии Микаэль Антел назвал положительными и оценил решение двух государств позаботиться о своей защите и вступить в «союз». Развитие вооружения Финляндии также радует политика.

«Это соглашение очень практично», - заявил Антел.

Подробной информации о датах подписания соглашения или начале строительства пока не поступало. Ядерное оружие в тексте соглашения не упоминается.

Ранее стало известно, что посольство России осуждает Хельсинки в их стремлении разорвать отношения с Москвой.
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