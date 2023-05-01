Helsingin Sanomat: В Финляндии могут появиться базы войск США

Переговоры Финляндии и США по двустороннему соглашению о сотрудничестве в области обороны проходили на прошлой неделе в Катаянокке. Их результаты начальник политического отдела МИД Финляндии Микаэль Антел назвал положительными и оценил решение двух государств позаботиться о своей защите и вступить в «союз». Развитие вооружения Финляндии также радует политика.