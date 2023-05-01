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Двое жителей Токмака погибли в результате обстрела Запорожской области со стороны ВСУ

Происшествия
Двое жителей Токмака погибли в результате обстрела Запорожской области со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Токмак в Запорожской области. По предварительной информации, в результате атаки со стороны ВСУ погибли двое мирных жителей, сообщили оперативные службы региона.

По их данным, повреждения получили несколько жилых домов. Одно из строений загорелось. В настоящий момент на месте происшествия находятся пожарные — они тушат возгорание. Другие подробности ЧП уточняются.

Ранее сообщалось, что число погибших при обстреле поселка Михайловка в Запорожской области со стороны ВСУ возросло до двух. Еще 14 человек получили ранения различной степени тяжести в результате атаки украинских боевиков на населенный пункт.
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