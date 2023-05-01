«Под откос»: нейросеть предсказала американцам мрачное будущее в случае переизбрания Байдена

Вашингтон, 1 мая. Искусственный интеллект дал прогноз о том, что ожидает США в случае переизбрания Джо Байдена на второй срок.
Национальный республиканский комитет при помощи искусственного интеллекта сгенерировал «рекламный ролик», посвященный возможной победе нынешнего президента США на выборах 2024 года. Нейросеть выдала апокалиптический сценарий, который ожидает Соединенные Штаты во время второго срока «сонного Джо».
Искусственный интеллект предупреждает, что в случае переизбрания Байдена американцы станут свидетелями вторжения Китая на Тайвань, столкнутся с масштабным финансовым кризисом, в ходе которого «обанкротятся 500 региональных банков». Кроме того, США захлестнет волна нелегальной миграции и уличной преступности, усугубленной разросшимся фентаниловым кризисом.
«Кто у руля, когда поезд идет под откос?» — вопрошает нейросеть в финале ролика, показывая задумчивого, грустного Байдена.
Как отмечают политологи, несмотря на кажущуюся незамысловатость и даже примитивность ролика, он вполне способен достичь своей целевой аудитории, поскольку в простых образах показывает американцам возможное развитие событий, свидетелями которых они уже являются. Тем более что об этом рассказывает беспристрастный искусственный интеллект.