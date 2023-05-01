«Под откос»: нейросеть предсказала американцам мрачное будущее в случае переизбрания Байдена

Как отмечают политологи, несмотря на кажущуюся незамысловатость и даже примитивность ролика, он вполне способен достичь своей целевой аудитории, поскольку в простых образах показывает американцам возможное развитие событий, свидетелями которых они уже являются. Тем более что об этом рассказывает беспристрастный искусственный интеллект.