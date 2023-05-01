Пригожин: снарядный голод продолжается и усиливается

Ранее бизнесмен усомнился в подлинности появившихся в Сети документов Минобороны. Согласно им, ЧВК «Вагнер» якобы получила десятки тысяч снарядов различных видов, однако никаких бумаг, а тем более боеприпасов, Пригожин в глаза не видел.