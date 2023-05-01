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Пригожин: снарядный голод продолжается и усиливается

Армия
Пригожин: снарядный голод продолжается и усиливается

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал об успехах «музыкантов» на фронте и напомнил о потерях, которые растут из-за снарядного голода. Слова бизнесмена приводит его пресс-служба.

За сутки бойцы «оркестра» в Бахмуте продвинулись на 120 метров в разных направлениях. Подразделения ЧВК Вагнер в общей сложности взяли под контроль 45 тысяч квадратных метров территории.

«Погибшими — 86 человек бойцов ЧВК "Вагнер". Снарядный голод продолжается и усиливается», — сообщил Пригожин.

Ранее бизнесмен усомнился в подлинности появившихся в Сети документов Минобороны. Согласно им, ЧВК «Вагнер» якобы получила десятки тысяч снарядов различных видов, однако никаких бумаг, а тем более боеприпасов, Пригожин в глаза не видел.
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