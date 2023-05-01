Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении сроков мобилизации

Законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации поступили на рассмотрение Верховной рады Украины. Автором соответствующих инициатив выступил президент страны Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.
До этого в СМИ появилась информация, что депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко якобы получает угрозы от администрации президента соседнего государства. Незадолго до этого политик потребовал от правительства вернуть бойцам ВСУ, находящимся в тылу, выплаты в размере 30 тыс. гривен (815 долларов). Несмотря на одобрение инициативы парламентом, компенсаций не последовало.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Канады Джастином Трюдо санкционное давление на Россию. В ходе телефонного разговора стороны также рассмотрели программу долгосрочного оборонного сотрудничества между государствами.