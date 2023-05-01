Вашингтон сообщил о предоставлении Киеву дополнительных пакетов помощи для контрнаступления

В США сообщили, что в скором времени предоставят Киеву дополнительные пакеты помощи для контрнаступления. В Вашингтоне отчитались о поддержке Украины техникой.
Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, ВСУ скоро получат новые партии оружия от Соединенных Штатов. Таким образом, Вооруженные силы Украины обзаведутся все тем, о чем ранее просили для контрнаступления.
Израильский аналитик Гидеон Рахман оценил исход планов активных боевых действий Киева. По его мнению, контрнаступление не увенчается серьезными изменениями для положения ВСУ, передает «Царьград».