Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Шотландские ученые рассказали, почему мужчины худеют в два раза быстрее женщин

Общество
Шотландские ученые рассказали, почему мужчины худеют в два раза быстрее женщин

Исследователи из Эдинбургского университета рассказали, что мужчины во время диеты худеют эффективнее из-за недостатка женского гормона в организме, передает The Sun.

Шотландские ученые провели четырехнедельный эксперимент, в котором приняли участие 42 человека. В результате исследования выяснилось, что мужчины на дефиците калорий потеряли 16% веса, а женщины — всего лишь 8%.

Профессор Уильям Коуртон объяснил, что повышенный эстроген в организме женщин способствует накоплению жира для сохранения репродуктивной функции и, соответственно, затрудняет процесс похудения. В научной статье отмечается, что мужское тело поддерживает высокую скорость метаболизма в любых условиях, из-за чего организм теряет вес быстрее.

Ранее диетолог Алексей Ковальков рассказал о необычном виде голода. При психологическом его ощущении человек знает конкретный продукт, который он хочет съесть, и чаще всего это что-то сладкое и калорийное.
похудение ученые женщины мужчина
Военкоры ФАН