Шотландские ученые рассказали, почему мужчины худеют в два раза быстрее женщин

Исследователи из Эдинбургского университета рассказали, что мужчины во время диеты худеют эффективнее из-за недостатка женского гормона в организме, передает The Sun.
Шотландские ученые провели четырехнедельный эксперимент, в котором приняли участие 42 человека. В результате исследования выяснилось, что мужчины на дефиците калорий потеряли 16% веса, а женщины — всего лишь 8%.
Профессор Уильям Коуртон объяснил, что повышенный эстроген в организме женщин способствует накоплению жира для сохранения репродуктивной функции и, соответственно, затрудняет процесс похудения. В научной статье отмечается, что мужское тело поддерживает высокую скорость метаболизма в любых условиях, из-за чего организм теряет вес быстрее.
Ранее диетолог Алексей Ковальков рассказал о необычном виде голода. При психологическом его ощущении человек знает конкретный продукт, который он хочет съесть, и чаще всего это что-то сладкое и калорийное.