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В Южной Осетии водитель трактора не справился с управлением и скатился в реку

Происшествия
В Южной Осетии водитель трактора не справился с управлением и скатился в реку

ДТП с участием трактора произошло в селе Цорбис Знурского района республики Южная Осетия. В результате инцидента пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел региона.

Известно, что 39-летний водитель потерял управление, поэтому транспорт съехал с дороги и упал в реку. В салоне, помимо тракториста, находился пассажир. Оба человека доставлены с травмами в республиканский многопрофильный медицинский центр. На месте аварии работают сотрудники полиции.

Ранее на 77-м километре трассы А-370 «Уссури» внедорожник совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Фура в результате ДТП съехала в реку.
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