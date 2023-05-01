В Южной Осетии водитель трактора не справился с управлением и скатился в реку

ДТП с участием трактора произошло в селе Цорбис Знурского района республики Южная Осетия. В результате инцидента пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел региона.
Известно, что 39-летний водитель потерял управление, поэтому транспорт съехал с дороги и упал в реку. В салоне, помимо тракториста, находился пассажир. Оба человека доставлены с травмами в республиканский многопрофильный медицинский центр. На месте аварии работают сотрудники полиции.
Ранее на 77-м километре трассы А-370 «Уссури» внедорожник совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Фура в результате ДТП съехала в реку.