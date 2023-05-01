Главы МИД пяти арабских стран обсудили в Аммане содействие возвращению Сирии в ЛАГ

Министры подчеркнули необходимость восстановить территориальную целостность республики и вывести с ее территории иностранные войска.
Министры иностранных дел Сирии, Иордании, Саудовской Аравии, Египта и Ирака по итогам встречи в Аммане опубликовали совместное коммюнике, заявив о поддержке Дамаска в деле восстановления территориального суверенитета республики.
Участники мероприятия подчеркнули необходимость прекращения деятельности незаконных вооруженных формирований в стране и недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Сирии. Также они заявили о значимости сотрудничества международного сообщества с Дамаском в разработке всеобъемлющей стратегии для решения проблем в сфере безопасности, охраны границ и борьбы с терроризмом.
Министры договорились сформировать экспертную группу, которая определит дальнейшие шаги для урегулирования кризиса в Сирии. В коммюнике отмечено, что для этого требуется политическое решение, которое одновременно сохранит целостность страны, восстановит мир и стабильность, обеспечит вывод иностранных войск и прекращение террористической деятельности, а также позволит вернуть на родину беженцев.
В ходе встречи обсуждались и текущие гуманитарные проблемы в республике. Дипломаты назвали оказание помощи сирийскому населению важной задачей, которая должна выполняться при координации и содействии со стороны ООН. Кроме того, министры приветствовали решение официального Дамаска открыть ряд пограничных пунктов пропуска для доставки продукции первой необходимости в пострадавшие от землетрясений регионы, подконтрольные боевикам.
Активно обсуждался вопрос добровольного возвращения беженцев в Сирию. Стороны переговоров подчеркнули важность сотрудничества Дамаска с другими странами и организациями, чтобы создать уехавшим из республики людям нормальные условия для поездки домой.
В частности, дипломаты указали на необходимость предоставления амнистии некоторым категориям лиц, совершенствования сектора государственных услуг и возможность обеспечения льгот и прочих мер социальной поддержки. Также для возвращения сирийцев на родину требуется и восстановление инфраструктуры — школ, больниц и прочих объектов, многие из которых пострадали после землетрясений.
Также стороны обговорили и иные вопросы, касающиеся возрождения республики: партнерство в сфере поиска похищенных и пропавших без вести в ходе боевых действий, нивелирование угрозы со стороны террористов в Сирии для региона и мира, сотрудничество в области борьбы с контрабандой наркотиков и прочие насущные темы. В дальнейшем участники встречи в Аммане пообещали оповестить другие арабские государства и страны-члены ООН о достигнутых на переговорах результатах.
Это мероприятие стало очередным шагом на пути возвращения Дамаска на политическую арену региона. В последние годы многие государства Ближнего Востока, изначально поддержавшие антиправительственные вооруженные группировки, изменили позицию и взяли курс на восстановление связей с Сирией. Недавно о планах нормализовать отношения с республикой заявила и Саудовская Аравия. Также Эр-Рияд пригласил представителей сирийского правительства принять участие в саммите Лиги арабских государств: некоторые эксперты полагают, что за этим событием последует возвращение Дамаска в ряды данной организации.