Главы МИД пяти арабских стран обсудили в Аммане содействие возвращению Сирии в ЛАГ

Также стороны обговорили и иные вопросы, касающиеся возрождения республики: партнерство в сфере поиска похищенных и пропавших без вести в ходе боевых действий, нивелирование угрозы со стороны террористов в Сирии для региона и мира, сотрудничество в области борьбы с контрабандой наркотиков и прочие насущные темы. В дальнейшем участники встречи в Аммане пообещали оповестить другие арабские государства и страны-члены ООН о достигнутых на переговорах результатах.