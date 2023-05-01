Депутат Милонов назвал «безумием» первомайский митинг ЛДПР в Minecraft у «статуи» Жириновского

К памятнику Владимиру Жириновскому на «цифровое» 1 мая в Minecraft «пришли» 12 тысяч пользователей игры со всего мира. Об этом сообщили в пресс-службе ЛДПР. При этом отмечается, что сервер не выдержал число желающих и рухнул. По другим данным, он в принципе не мог вместить столько игроков, поскольку рассчитан всего на 100 человек.