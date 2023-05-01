Депутат Милонов назвал «безумием» первомайский митинг ЛДПР в Minecraft у «статуи» Жириновского

К памятнику Владимиру Жириновскому на «цифровое» 1 мая в Minecraft «пришли» 12 тысяч пользователей игры со всего мира. Об этом сообщили в пресс-службе ЛДПР. При этом отмечается, что сервер не выдержал число желающих и рухнул. По другим данным, он в принципе не мог вместить столько игроков, поскольку рассчитан всего на 100 человек.
Корреспондент ФАН обратился к депутату Государственной думы Виталию Милонову с просьбой оценить креатив его коллег из ЛДПР.
«Я считаю, что сейчас, когда мы, по сути, находимся в состоянии войны с Европой и Америкой, когда наши бойцы выполняют важнейшие задачи по сохранению занятых территорий на полях спецоперации, заниматься каким-то компьютерными игрульками — это полнейшее безумие, — заявил парламентарий. — Особенно, когда это делают политики».
По мнению собеседника ФАН, сейчас «не время и место», чтобы устраивать «цифровые митинги» у «памятников» Жириновского.
«Сейчас на передовой находятся десятки и сотни тысяч наших парней, солдат и офицеров, — заявил Милонов. — Мне кажется, что членам ЛДПР вместо этого безумия, что они устроили на Первое мая, стоило бы посетить воинские части и поздравить военнослужащих, а не сидеть, как подростки, и играть в компьютер».
Парламентарий опасается, что такими темпами депутаты от либерально-демократической партии начнут «играть в Доту с политическим контекстом».
«Я бы посоветовал им побеждать на реальных войнах, а не в компьютерных симуляциях, — сказал собеседник ФАН. — Этим пускай занимаются дети пубертатного периода».
Ранее ФАН писал, как Владимиру Жириновскому возвели 200-метровый памятник в игре Minecraft.