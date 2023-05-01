Нужны внятные подтверждения со стороны геологоразведки: политолог о запасах нефти в Турции

Ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган говорил об обнаружении на юго-востоке Турции месторождения в 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти, что оценивается в 12 миллиардов долларов. По словам президента, это месторождение — одно из десяти крупнейших открытий, сделанных на суше в 2023 году.