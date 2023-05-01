Нужны внятные подтверждения со стороны геологоразведки: политолог о запасах нефти в Турции

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что вскоре может быть сообщена новость о запасах нефти в стране. Речь идет об очень значительных запасах черного золота, что окажет благотворное влияние на турецкую экономику.
Ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган говорил об обнаружении на юго-востоке Турции месторождения в 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти, что оценивается в 12 миллиардов долларов. По словам президента, это месторождение — одно из десяти крупнейших открытий, сделанных на суше в 2023 году.
«Мы можем дать большую новость о нефти очень скоро», — цитирует Донмеза A Haber.
В беседе с ФАН новость прокомментировал главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ Николай Межевич.
«В Турции хорошо имеют играть в пиар и заявления о неисчислимых запасах нефти и газа в Турции появляются где-то раз в год, почему-то весной, — иронизирует он. — Поэтому давайте сначала услышим более-менее внятные подтверждения со стороны профессионалов геологоразведки, а потом будем комментировать высказывание политиков».
Можно допустить, что это и часть предвыборной кампании нынешнего главы государства — ставка на то, что люди проголосуют за повышение благосостояния, благодаря перспективе нефтегазовых доходов.
Ранее сообщалось, что Турция продолжит импортировать газ из России после начала использования месторождения «Сакарья».