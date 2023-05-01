Кровавый бизнес на фоне упадка Соединенных Штатов

Возвращаясь к начальной теме статьи, пока видны два главных русла «покупок на крови», тесно связанных между собой. Первое из них — дедолларизация мировой экономики, которая проводится явочным порядком, в отсутствие каких-либо открытых договоренностей между ее главными акторами. Второе из них — разрушение глобального рынка, когда ускоренно формируются все менее зависимые друг от друга геополитические кластеры, со своей собственной логистикой («серый» танкерный флот — подтверждение тому) и своими собственными платформами технологий. Этот процесс также идет в отсутствие каких-либо открытых договоренностей между главными акторами, в режиме санкций/контрсанкций. Разумеется, соответствующие потоки все менее управляемы и все более турбулентны, так что «кровь» не просто льется на улицах, но быстро приближается к своему динамическому максимуму, и в ней вполне можно будет захлебнуться уже к концу лета—началу осени. Следите за теми, кто, где и как покупает! Цена в долларах при этом будет иметь все меньшее значение.