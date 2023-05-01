Кровавый бизнес на фоне упадка Соединенных Штатов

Кровь продолжает обильно литься по всей линии российско-украинских боестолкновений, а вот зарабатывают на этой крови люди стоящие в стороне и вдали от линии открытого противостояния. Но этой «тыльной» деловой стороне, этой финансово-экономической изнанке нынешней гибридной войны коллективного Запада против России уделяется гораздо меньше внимания.
Самая распространенная, сама популярная ныне точка зрения на данную проблему состоит в том, что главным объектом «бизнеса на крови» является реальный производственный потенциал «единой Европы», часть которого переводится еврокорпорациями в США, часть — в Китай, Индию и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате чего колыбель «западной цивилизации» должна в скором времени утратить своё промышленно-финансовое значение, а дальнейшая судьба человечества будет решаться в противостоянии двух «центров» или «полюсов» силы: США и КНР.
При этом на стороне первых должен оказаться весь выстроенный и крепко спаянный в ходе украинской битвы против России «альянс демократий» плюс Индия etc., а на стороне «красного Китая» — разве что ослабленная по итогам СВО Россия и, может быть, какие-то «ошметки» БРИКС и ШОС (мол, это сейчас туда стоит очередь, а как только КНР окажется в двойном кольце американской морской блокады (Япония—Южная Корея—Тайвань—Филиппины—Вьетнам и Япония—Марианские острова—Индонезия (Австралия) — весь «китайский мир» рассыплется).
Однако для реализации подобного сценария необходимо одновременное соблюдение минимум трёх условий:
1) поражение (а том числе «ничейный исход») России в украинском конфликте, с сохранением неонацистского киевского режима;
2) стабилизация собственно американской (вернее, в рамках США—Мексики—Канады) экономической и политической системы;
3) сохранение антироссийского и усиление антикитайского вектора в действиях «альянса демократий».
Ни одно из них пока не обеспечено. Более того, их достижение — каждого по отдельности, а тем более всех вместе — выглядит все более сложным и всё менее вероятным.
Поражение России — военными средствами в настоящее время не решаемо, а готовности «просто» отказаться от демилитаризации и денацификации Украины (и, похоже, НАТО в целом) со стороны Москвы не просматривается от слова «совсем». Напротив, накопленные киевским режимом силы и средства для «контрнаступления» («контрнаступу») активно уничтожаются. Эскалация боевых действий за счет подключения к ним вооруженных сил стран Североатлантического альянса в любом возможном сегодня формате (за исключением разве что глобального ядерного конфликта) к поражению России, то есть к ее одностороннему уничтожению или к ее капитуляции, тоже не ведет. США и их союзники надеются прежде всего на то, что им удастся каким-то образом «уйти» Путина, но это призрачные надежды.
Стабилизация внутри Соединенных Штатов
Ничего подобного пока тоже не наблюдается. Администрация Байдена теряет поддержку не только внутри американского общества в целом, но и среди избирателей-демократов, и внутри собственной партии. Рейтинги 46-го президента США являются рекордно низкими с тенденцией к дальнейшему падению. Стагфляция в экономике — уже реальность, а попытки использовать государственный административный ресурс для подкормки своих банков-доноров (самый свежий пример «продажи на крови» — осуществлённая частично за счет федерального бюджета передача активов First Republic Bank в JPMorgan Chase) явно не способствуют достижению двухпартийного консенсуса относительно повышения потолка федерального долга.
Усиление антикитайского вектора в «альянсе демократий»
В отсутствие поражения России открыто ввязываться еще и в конфликт с Китаем, чья мощь: и военная, и финансово-экономическая, — продолжает расти, союзники США, даже ближайшие, — такие, как Германия, Франция и даже Великобритания, — не решатся (за вычетом таких марионеток, как республики Прибалтики, да и то не все — даже Эстония, например, пока так и не рискнула следом за своими соседями, Латвией и Литвой, пойти против Пекина). И это не случайность, поскольку гипотетическая пока «битва за Тайвань» ничего хорошего ни американской стороне, ни «альянсу демократий» в целом не сулит. Хотя Китаю тоже. Но КНР уже начала вводить, пока точечно, ответные санкции против западных ТНК, но переживут ли эти «анти-санкции» их целевые объекты — большой вопрос.
Возвращаясь к начальной теме статьи, пока видны два главных русла «покупок на крови», тесно связанных между собой. Первое из них — дедолларизация мировой экономики, которая проводится явочным порядком, в отсутствие каких-либо открытых договоренностей между ее главными акторами. Второе из них — разрушение глобального рынка, когда ускоренно формируются все менее зависимые друг от друга геополитические кластеры, со своей собственной логистикой («серый» танкерный флот — подтверждение тому) и своими собственными платформами технологий. Этот процесс также идет в отсутствие каких-либо открытых договоренностей между главными акторами, в режиме санкций/контрсанкций. Разумеется, соответствующие потоки все менее управляемы и все более турбулентны, так что «кровь» не просто льется на улицах, но быстро приближается к своему динамическому максимуму, и в ней вполне можно будет захлебнуться уже к концу лета—началу осени. Следите за теми, кто, где и как покупает! Цена в долларах при этом будет иметь все меньшее значение.