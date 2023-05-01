Тренер Романцев хотел бы видеть Карпина в составе «Спартака» в ретро-матче против сталинградского «Динамо»

Многократный чемпион РФ по футболу с московским «Спартаком» Олег Романцев прокомментировал проведение ретро-матча в Волгограде против сталинградского «Динамо».
«Кого бы еще хотел пригласить? Еще достаточно игроков, которые не смогли приехать, — Игорь Ледяхов, Юрий Никифоров, Валерий Карпин», — цитирует экс-тренера сборной России ТАСС.
Встреча состоится 1 мая на «Волгоград Арене». Игра посвящена 80-летию победы в Сталинградской битве. Она начнется в 20:00 по московскому времени.
До этого обозреватели написали, что бывший наставник национальной команды Олег Романцев рассказал о ретро-матче в бывшем Сталинграде между местным «Динамо» и московским «Спартаком».