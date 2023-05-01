Грузинский Центробанк больше не учитывает доходы от переехавших россиян и украинцев как туристические

Центробанк Грузии принял решение не учитывать доходы россиян и украинцев, которые планируют остаться в республике на срок больше года, при подсчете полученных средств от туризма. Об этом сообщает портал Business Media Georgia.
По данным грузинского ЦБ, более года в стране намерены жить свыше 35% находящихся в закавказской республике граждан РФ и 23,7% граждан Украины. Согласно методологии Международного валютного фонда эти люди считаются резидентами страны.
По данным ведомства, в первом квартале 2023 года доходы Грузии от туризма составили 795 млн долларов — это на 100% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Наибольший доход республика получила от путешественников из РФ — 266 млн долларов. Второе место заняли визитеры из Турции — 96,3 млн долларов. На третьем месте расположились израильтяне — 60,8 млн долларов. А граждане Украины, значащиеся в данном списке четвертыми, принесли Грузии 56,2 млн долларов.
Ранее Грузия сообщила о переезде 62 304 граждан России в страну в 2022 году.