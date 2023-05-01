Швейцария не одобрит реэкспорт своего оружия на Украину без решения парламента

Такой информацией она поделилась 1 мая, в понедельник. Правительству Украины передали достаточное количество гуманитарной помощи, добавила Берисвиль. Более того, Швейцария предоставила приют беженцам с Украины, напомнил она. Однако реэкспорт оружия невозможен до тех пор, пока такое решение не примет парламент страны.