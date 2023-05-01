Реэкспорт швейцарского вооружения киевскому режиму невозможен, потому что это противоречит действующему законодательству государства. Об этом с уверенностью заявила постпред Швейцарии при Организации Объединенных Наций Паскаль Кристин Берисвиль.
Такой информацией она поделилась 1 мая, в понедельник. Правительству Украины передали достаточное количество гуманитарной помощи, добавила Берисвиль. Более того, Швейцария предоставила приют беженцам с Украины, напомнил она. Однако реэкспорт оружия невозможен до тех пор, пока такое решение не примет парламент страны.
«У нас есть закон об экспорте оружия и материалов военного назначения и без нарушения этого закона было бы невозможно реэкспортировать это вооружение», — резюмировала постпред при ООН.
Ранее социолог Филипп Грилль указал, что киевский режим давно ведет украинское государство к гибели.