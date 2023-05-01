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Швейцария не одобрит реэкспорт своего оружия на Украину без решения парламента

Политика
Швейцария не одобрит реэкспорт своего оружия на Украину без решения парламента

Реэкспорт швейцарского вооружения киевскому режиму невозможен, потому что это противоречит действующему законодательству государства. Об этом с уверенностью заявила постпред Швейцарии при Организации Объединенных Наций Паскаль Кристин Берисвиль.

Такой информацией она поделилась 1 мая, в понедельник. Правительству Украины передали достаточное количество гуманитарной помощи, добавила Берисвиль. Более того, Швейцария предоставила приют беженцам с Украины, напомнил она. Однако реэкспорт оружия невозможен до тех пор, пока такое решение не примет парламент страны.

«У нас есть закон об экспорте оружия и материалов военного назначения и без нарушения этого закона было бы невозможно реэкспортировать это вооружение», — резюмировала постпред при ООН.

Ранее социолог Филипп Грилль указал, что киевский режим давно ведет украинское государство к гибели.
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