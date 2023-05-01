Психотерапевт Тоби Ингам перечислил явные признаки измены любимого человека с коллегой по работе

Если партнер начинает все чаще упоминать в разговоре незнакомое имя или, наоборот, перестает говорить о том, о ком раньше сообщал новости — это повод к тому, чтобы задуматься. Кроме этого, любимый человек, которому есть что скрывать, начинает чаще обижаться, паниковать и защищаться при любых вопросах.