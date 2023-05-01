Психотерапевт Тоби Ингам перечислил явные признаки измены любимого человека с коллегой по работе

Изменения во внешнем виде и установка паролей на гаджеты являются первыми и самыми яркими признаками того, что партер изменяет с коллегой по работе. Об этом рассказал психотерапевт Тоби Ингам в беседе с изданием Mail Online.
Как подчеркнул эксперт, первым поводом усомниться в верности любимого человека является его особое внимание к своему внешнему виду. Если возлюбленный начал прилагать больше усилий при сборах на работу, то следует узнать причину этого. По мнению Ингама, блестящим внешним видом он, возможно, «пытается произвести впечатление на кого-то другого».
Помимо этого, изменщик начнет устанавливать пароли на все свои средства связи. Также удаление истории на компьютере может стать тревожным звоночком в вопросе верности.
Если партнер начинает все чаще упоминать в разговоре незнакомое имя или, наоборот, перестает говорить о том, о ком раньше сообщал новости — это повод к тому, чтобы задуматься. Кроме этого, любимый человек, которому есть что скрывать, начинает чаще обижаться, паниковать и защищаться при любых вопросах.
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