Власти Украины превратили жителей страны в «разменную монету» в антироссийских планах Запада. Такое заявление сделал социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с ФАН.
По данным The Guardian, население вынуждено сдавать вещи в ломбарды и часами стоять в очередях за бесплатным хлебом.
«Цены на все выросли. Еда — это самое дорогое, а потом — топливо для машины. Некоторые вещи подорожали на 40-50%. До войны моя жена ходила в супермаркет за покупками, и это обходилось в 200 гривен, сейчас такие же покупки стоят 400-500», — приводит издание слова сотрудника одного из киевских ломбардов, куда теперь приходит до 50 человек в день.
Грилль подчеркнул, что киевские власти давно ведут Украину к гибели, разорению и позору.
«Как же надо ненавидеть свой, а может как раз и не свой народ, чтобы сделать его мелкой разменной монетой и тараном в антироссийских планах мирового гегемона. И ведь это не конец беды, все худшее для украинцев еще впереди. Только ликвидация киевского режима, изгнание его идеологов и палачей может спасти ситуацию и предотвратить более страшную катастрофу.
Возможно, тяжелое положение приведет к прозрению большого количества жителей Украины, в том числе воюющих в ВСУ. Стоит ли жертвовать собственной жизнью и имуществом своих близких для защиты сатанинского и изуверского режима в Киеве?» — резюмировал социолог.
Ранее Филипп Грилль назвал Варшаву главным помощником Вашингтона против Москвы в регионе. По словам эксперта, Польша — это «гиена Европы», грубо попирающая международное право и дипломатическую этику в отношении России.