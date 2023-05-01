Бывший тренер сборной Олег Романцев рассказал о ретро-матче в бывшем Сталинграде между «Динамо» и «Спартаком»

Он подчеркнул, что встреча пройдет по мотивам игры между сталинградским «Динамо» и московским «Спартаком», состоявшейся в победном 1943 году. При этом Романцев традиционно будет наставником «красно-белых», а главным тренером сталинградской команды станет другой прославленный российский специалист Валерий Газзаев.