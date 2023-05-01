Бывший тренер сборной Олег Романцев рассказал о ретро-матче в бывшем Сталинграде между «Динамо» и «Спартаком»

Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского «Спартака» Олег Романцев рассказал, что в понедельник, 1 мая, в Волгограде состоится футбольный ретроматч в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что встреча пройдет по мотивам игры между сталинградским «Динамо» и московским «Спартаком», состоявшейся в победном 1943 году. При этом Романцев традиционно будет наставником «красно-белых», а главным тренером сталинградской команды станет другой прославленный российский специалист Валерий Газзаев.
«Организаторы сделали большое дело, придумав этот ретро-матч. Наша задача — не только почтить память, но и показать хороший футбол», — заявил Романцев.
Ранее журналисты информировали, что в Волгограде реставраторы закончили важный этапа в обновлении музея-заповедника «Сталинградская битва».