Сотрудники полиции задержали 180 человек на первомайских демонстрациях во Франции

Об этом стало известно 1 мая, в понедельник. На антиправительственных акциях в разных регионах страны задержаны 180 человек, из них 53 — в Париже. Напомним, по всей Франции в понедельник проходят масштабные первомайские митинги. Главные профсоюзы государства обратились к жителям с призывом сделать 1 мая днем «беспрецедентной народной акции против реформы пенсий».