Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сотрудники полиции задержали 180 человек на первомайских демонстрациях во Франции

Происшествия
Сотрудники полиции задержали 180 человек на первомайских демонстрациях во Франции

Работники правоохранительных органов задержали 180 граждан на первомайских демонстрациях во Франции. Соответствующей информацией поделился местный телеканал BFMTV со ссылкой на внешнеполитическое ведомство государства.

Об этом стало известно 1 мая, в понедельник. На антиправительственных акциях в разных регионах страны задержаны 180 человек, из них 53 — в Париже. Напомним, по всей Франции в понедельник проходят масштабные первомайские митинги. Главные профсоюзы государства обратились к жителям с призывом сделать 1 мая днем «беспрецедентной народной акции против реформы пенсий».

Прежде стало известно, что участники протестных движений в столице Франции Париже подожгли сотрудников полиции броском коктейля Молотова.
антиправительственные протесты беспорядки и митинги франция
Военкоры ФАН