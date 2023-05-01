Воры ограбили ювелирный магазин в казахском Степногорске и оставили после себя дыру в стене

К добыче преступники подобрались через подвал. Они пробили дыру в бетонной стене, которая со стороны магазина выходила на лестницу. В итоге ворам удалось незаметно проникнуть в торговую точку, забрать ценности и также незаметно покинуть помещение. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и детали инцидента.