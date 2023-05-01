Воры ограбили ювелирный магазин в казахском Степногорске и оставили после себя дыру в стене

Неизвестные злоумышленники ограбили ювелирный магазин в казахском Степногорске. По предварительной версии, воры проникли внутрь и вышли из помещения через дыру в стене, сообщает Sputnik Казахстан.
Местные жители рассказали журналистам, что торговый павильон находится в пристройке к жилому дому. Вероятно, грабители об этом узнали и решили воспользоваться ситуацией.
К добыче преступники подобрались через подвал. Они пробили дыру в бетонной стене, которая со стороны магазина выходила на лестницу. В итоге ворам удалось незаметно проникнуть в торговую точку, забрать ценности и также незаметно покинуть помещение. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и детали инцидента.
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