Терапевт Андрей Кондрахин назвал болезни, которым подвержены жители верхних этажей

Однако риски для здоровья есть и у жителей нижних этажей, отмечает Кондрахин. Пылевые облака и выхлопные газы вызывают аллергические реакции и болезни легких. Кроме того, чем ближе к земле, тем выше вероятность возникновения плесени и грибковых инфекций.