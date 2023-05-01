Терапевт Андрей Кондрахин назвал болезни, которым подвержены жители верхних этажей

Жители верхних этажей чаще подвержены простудным заболеваниям. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.
По словам эксперта, высота проживания человека напрямую влияет на его проблемы со здоровьем. Так, чем выше этаж, тем больше вероятность простудиться.
Кондрахин пояснил, что на высоте влажность воздуха ниже, что вынуждает людей открывать окна и использовать кондиционеры. Возникающие из-за этого сквозняки значительно повышают риск подхватить простуду, пишет «Вечерняя Москва».
Однако риски для здоровья есть и у жителей нижних этажей, отмечает Кондрахин. Пылевые облака и выхлопные газы вызывают аллергические реакции и болезни легких. Кроме того, чем ближе к земле, тем выше вероятность возникновения плесени и грибковых инфекций.
Ранее врач-терапевт Марина Константинова объяснила влияние места жительства на вероятность развития онкологических заболеваний.