Школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии после столкновения иномарок Ford и Lexus в Ломоносовском районе

В настоящий момент девочка госпитализирована в медицинское учреждение. По предварительным данным, 21-летний водитель Ford, в котором находилась школьница, не справился с управлением транспортного средства и выехал на встречную полосу. Это произошло около 13:00 по московскому времени рядом с Краснофлотским шоссе, 110. Лобового столкновения с Lexus, водителем которого был 55-летний мужчина, избежать не удалось.