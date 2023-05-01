ДТП с четырьмя погибшими в Нижегородской области могло произойти из-за разрыва колеса прицепа

Авария с четырьмя погибшими в Нижегородской области могла возникнуть из-за разрыва колеса прицепа одного из грузовиков. В МВД РФ представили предварительную причину происшествия.
В ведомстве отметили, что разрыв колеса автомобиля «Ман» привел к выезду машины на полосу встречного движения, где грузовик столкнулся с тремя транспортными средствами. При этом водителю «газели» удалось съехать с дороги в кювет.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают детали инцидента.
Жертвами ДТП стали четыре человека. Среди них водители автомобилей «Ман» и «Киа», а также две пассажирки.
Ранее РИАМО сообщало об аварии в Москве. В результате столкновения двух машин одно из транспортных средств перевернулось.