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ДТП с четырьмя погибшими в Нижегородской области могло произойти из-за разрыва колеса прицепа

Происшествия
ДТП с четырьмя погибшими в Нижегородской области могло произойти из-за разрыва колеса прицепа

Авария с четырьмя погибшими в Нижегородской области могла возникнуть из-за разрыва колеса прицепа одного из грузовиков. В МВД РФ представили предварительную причину происшествия.

В ведомстве отметили, что разрыв колеса автомобиля «Ман» привел к выезду машины на полосу встречного движения, где грузовик столкнулся с тремя транспортными средствами. При этом водителю «газели» удалось съехать с дороги в кювет.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают детали инцидента.

Жертвами ДТП стали четыре человека. Среди них водители автомобилей «Ман» и «Киа», а также две пассажирки.

Ранее РИАМО сообщало об аварии в Москве. В результате столкновения двух машин одно из транспортных средств перевернулось.
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