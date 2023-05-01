«Жертва тяжелой фигуры»: профессор Межевич об антииранских потугах США

Смена режима в Иране является целью американской политики многие десятилетия. Такое мнение в интервью ФАН высказал главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ Николай Межевич.
Как стало известно, около десяти сенаторов Конгресса США призвали американского президента Джо Байдена усилить работу в направлении конфискации подпадающих под санкции иранских нефтяных активов. Об этом пишет агентство Associated Press.
«Недопустимо, чтобы правительственная программа, которая повышает безопасность США и их союзников, а также предоставляет финансирование для реабилитации жертв терроризма и приносит доход США экономически эффективным образом, зачахла», — указали конгрессмены в письме хозяину Белого дома.
«Борьба Штатов с Ираном началась еще тогда, когда господин Байден был сравнительно молодым пятидесятилетним человеком. Поэтому не надо считать это сенсацией», — рассуждает Межевич.
По его оценке, американцы исходят из того, что с Россией что-то не получается. С Китаем у них тоже сомнения, получится ли у них все так, как они хотят и не поискать ли им слабое звено.
«Но я рискну предположить, что сегодня Исламская республика Иран слабым звеном не является и в этом смысле здесь делается очень интересная жертва — президента США, который находится в общем в полупотустороннем состоянии пытаются спихнуть через постановку перед ним труднореализуемых задач. То есть он завалит это дело, а не завалить он его не может — спишут его, спишут проблему, начнут с чистого листа. Это тот случай, когда происходит жертва тяжелой фигуры», — предполагает политолог.
Как сообщалось ранее, страны Запада ввели новые санкции в отношении Ирана за «нарушения прав человека».