Несовершеннолетняя жительница Нижнего Новгорода сбила на электросамокате ребенка

Правоохранительные органы начали проверку по факту наезда на ребенка самокатчика в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по региону.
По предварительным данным, несовершеннолетняя девушка на парковке торгового центра «Корабли» сбила на средстве индивидуальной мобильности маленькую девочку, после чего сразу уехала с места происшествия. Родители пострадавшей отвели ее в больницу. Ребенка осмотрели и отпустили домой.
Ранее ДТП с электросамокатом произошло в Барнауле. Около дома на улице Белинского 78-летняя пенсионерка потеряла управление транспортным средством и врезалась в автомобиль «Тойота».