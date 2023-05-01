Несовершеннолетняя жительница Нижнего Новгорода сбила на электросамокате ребенка

По предварительным данным, несовершеннолетняя девушка на парковке торгового центра «Корабли» сбила на средстве индивидуальной мобильности маленькую девочку, после чего сразу уехала с места происшествия. Родители пострадавшей отвели ее в больницу. Ребенка осмотрели и отпустили домой.