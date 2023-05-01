Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Бари Алибасов рассказал о творческом нонконформизме Вячеслава Зайцева в эпоху СССР

Шоу-бизнес
Бари Алибасов рассказал о творческом нонконформизме Вячеслава Зайцева в эпоху СССР

Российский музыкант и продюсер Бари Алибасов вспомнил, что Вячеслав Зайцев был самым настоящим нонконформистом из мира моды во времена СССР. При этом модельеру действительно удалось изменить представление о моде в Советском Союзе.

Модный дизайнер первый придумал и ввел в моду брюки разного кроя — широкие и зауженные, в обтяжку, а также пиджаки с широкими плечами всевозможных цветов, рассказал композитор журналистам телеканала «Звезда».

«Советский Союз ведь контролировал все, во что одеваются люди. Ну джинсы были запрещены в эту эпоху… Зайцев сломал всю эту систему», — заявил Алибасов.

Вчера, 30 апреля, медиа сообщили, что модельер Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни.
Военкоры ФАН