Бари Алибасов рассказал о творческом нонконформизме Вячеслава Зайцева в эпоху СССР

Российский музыкант и продюсер Бари Алибасов вспомнил, что Вячеслав Зайцев был самым настоящим нонконформистом из мира моды во времена СССР. При этом модельеру действительно удалось изменить представление о моде в Советском Союзе.
Модный дизайнер первый придумал и ввел в моду брюки разного кроя — широкие и зауженные, в обтяжку, а также пиджаки с широкими плечами всевозможных цветов, рассказал композитор журналистам телеканала «Звезда».
«Советский Союз ведь контролировал все, во что одеваются люди. Ну джинсы были запрещены в эту эпоху… Зайцев сломал всю эту систему», — заявил Алибасов.
Вчера, 30 апреля, медиа сообщили, что модельер Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни.