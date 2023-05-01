«Анамнез недели». Защита Белоруссии от угроз и допуск спортсменов к Олимпиаде-2024

Гостем нового выпуска «Анамнеза недели» стала политический обозреватель «Белтелерадиокомпании» Мария Петрашко. Вместе с главой муниципального округа Екатерингофский Олегом Смакотиным, который выступил в роли ведущего, она обсудила размещение тактического ядерного оружия РФ на территории Белоруссии, а также допустит ли МОК российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 в Париже.
27 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что Польша и Украина не нападут на страну, при этом отметив, что власти всегда должны быть готовые к любым ситуациям.
«Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники, с которыми я встречаюсь, они мне говорят: «Александр Григорьевич, господин президент, к Вам ни украинцы, ни поляки не собираются». Может, и не собираются. Но нам надо быть готовыми ко всему», — сказал Лукашенко.
Лидер белорусского государства уже неоднократно заявлял, что не желает быть втянутым в украинский конфликт. По его словам, как защитные, так и ответные действия Минска — это не запугивание и не провокация, а шаги, которые направлены на то, чтобы избежать возникновения угрозы. Известно, что на территории страны неоднократно выявлялись польские диверсионно-разведывательные группы.
В 2024 году в Париже пройдут летние Олимпийские игры. Комиссия спортсменов Олимпийского комитета РФ призвала МОК допустить российских и белорусских атлетов на международные соревнования без каких-либо ограничений.
«Мы расцениваем выдвинутые критерии допуска к соревнованиям как чрезмерные, необоснованные и дискриминационные: по национальности и паспорту, по дисциплине и виду спорта, а также по принадлежности к той или иной структуре», — говорится в тексте заявления.
Известно, что ранее Международный олимпийский комитет позволил спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в Олимпиаде-2024 только при условии, что они должны выступить под нейтральным статусом, то есть без использования флага и гимна, не относиться к силовым ведомствам и не поддерживать проведение спецоперации РФ.
Зачем «соседям» посылать диверсионные группы в Белоруссию, если Польша и Украина не собираются нападать на страну? Зачем Запад ввел такие жесткие ограничительные меры против российских спортсменов и Союзного государства? Ответы на эти и другие вопросы — в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Анамнез недели».