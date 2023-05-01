«Анамнез недели». Защита Белоруссии от угроз и допуск спортсменов к Олимпиаде-2024

Лидер белорусского государства уже неоднократно заявлял, что не желает быть втянутым в украинский конфликт. По его словам, как защитные, так и ответные действия Минска — это не запугивание и не провокация, а шаги, которые направлены на то, чтобы избежать возникновения угрозы. Известно, что на территории страны неоднократно выявлялись польские диверсионно-разведывательные группы.