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Юморист Евгений Петросян опроверг сообщения о госпитализации

Общество
Юморист Евгений Петросян опроверг сообщения о госпитализации

Легенда юмора Евгений Петросян опроверг информацию о якобы его госпитализации. Об этом он сообщил в понедельник, 1 мая.

Юморист заявил, что в настоящий момент он проходит плановое обследование в медицинском учреждении. Прежде в Сети было обнародовано множество сообщений о том, что Петросяна госпитализировали в одну из больниц Москвы.

«Все в порядке. Я сегодня на один день заехал на обследование просто. Все нормально, никакой паники», — указал он.

Ранее сообщалось, что российский юморист на длительное время исчез из социальных сетей, чем всерьез встревожил своих фанатов.
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