Юморист Евгений Петросян опроверг сообщения о госпитализации

Легенда юмора Евгений Петросян опроверг информацию о якобы его госпитализации. Об этом он сообщил в понедельник, 1 мая.
Юморист заявил, что в настоящий момент он проходит плановое обследование в медицинском учреждении. Прежде в Сети было обнародовано множество сообщений о том, что Петросяна госпитализировали в одну из больниц Москвы.
«Все в порядке. Я сегодня на один день заехал на обследование просто. Все нормально, никакой паники», — указал он.
Ранее сообщалось, что российский юморист на длительное время исчез из социальных сетей, чем всерьез встревожил своих фанатов.