Журналист Сергей Симонов: МИД Германии во главе с Бербок взял курс на очевидную конфронтацию с надежными партнерами

Журналист Сергей Симонов в эксклюзивной беседе с ФАН объяснил, почему сегодня не предвидится никаких предпосылок к улучшению российско-германских отношений. По его словам, глава немецкого МИД Анналена Бербок демонстрирует конфликтный, если не сказать агрессивный стиль руководства ведомством, который проявляется не только в отношениях с Россией, но и со всеми странами вне западного блока, отметил он.