Журналист Сергей Симонов: МИД Германии во главе с Бербок взял курс на очевидную конфронтацию с надежными партнерами

Министерство иностранных дел ФРГ заявило о возвращении в Берлин из России части немецких дипломатов. При этом ведомство не уточняет число сотрудников германских представителей, которые уже сегодня, 1 мая, покинули Москву.
Журналист Сергей Симонов в эксклюзивной беседе с ФАН объяснил, почему сегодня не предвидится никаких предпосылок к улучшению российско-германских отношений. По его словам, глава немецкого МИД Анналена Бербок демонстрирует конфликтный, если не сказать агрессивный стиль руководства ведомством, который проявляется не только в отношениях с Россией, но и со всеми странами вне западного блока, отметил он.
«Симптоматично в этом смысле недавнее посещение Бербок Китая. В преддверии ее официального визита в Поднебесную в немецкой прессе появились призывы со стороны немецких политиков и промышленников не обострять отношения с очень важным для Германии торговым партнером, перейти к дальновидной политике вместо бесконечного морализаторства, поучений о правах человека и прочих излюбленных Западом приемов давления на не слишком сговорчивые с их точки зрения государства. А мы прекрасно знаем, что темы "прав человека", "демократии" и прочее всплывают всегда только в отношениях с несговорчивыми государствами, желающими выстраивать собственную независимую внешнюю политику, а в случае подконтрольных Западу ручных стран, включая Украину, нарушения прав и свобод граждан полностью замалчиваются».
Деловые круги Германии недовольны такой манерой ведения дел главой внешнеполитического ведомства.
«Интересно в связи с этим как часть германского истеблишмента оценивает способность фрау Бербок к нахождению компромиссных позиций – раз вынуждены обращаться к ней в публичном поле через прессу. Но в итоге, вместо "дальновидной политики" госпожа Бербок в Китае вновь оскандалилась, и затеяла перепалку с главой МИД КНР прямо перед журналистами и камерами. Руководителю внешнеполитического ведомства Китая пришлось одергивать даму: "что Китаю меньше всего нужно, так это западные учителя"», — отметил спикер.
Он также предложил вспомнить недавнюю высылку посла Германии в Чаде за «невежливое отношение» и «несоблюдение дипломатической практики», недавний отказ Бербок от традиции двусторонних переговоров с Китаем и Израилем и другие случаи.
«Курс главы германского МИДа на конфронтацию и регресс отношений со всеми "ненадежными" с точки зрения Запада и НАТО странами – очевиден, и при Бербок во главе ведомства явно будет продолжен. Ждать улучшения наших отношений при таком министре (да и в целом при таком правительстве ФРГ) ждать, увы, не приходится. Наоборот, как бы "дальновидная" Анналена по итогу своего нахождения на посту с половиной мира не переругалась. Впрочем, это уже их проблемы, нам не жалко», — заключил журналист.
Ранее представитель отечественного международного ведомства Мария Захарова в беседе с телеканалом «Звезда» заявила, что из Москвы в ответ на действия Берлина будут незамедлительно высланы более 20 германских дипломатов.