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Глава МВФ Кристалина Георгиева не видит альтернативу валюте США на фоне отказа от использования доллара

Экономика
Глава МВФ Кристалина Георгиева не видит альтернативу валюте США на фоне отказа от использования доллара

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева прокомментировала постепенный отказ от использования доллара, сообщает РИА Новости.

Она заявила в ходе дискуссии в аналитическом Институте Милкена, что в мире наблюдается постепенный отказ государств от использования доллара в торговых операциях. Однако беспокойство вызывает тот факт, что подходящей альтернативы американской валюте пока что не существует.

Количество стран, почти полностью отказавшихся от доллара, постепенно растет. Это, в свою очередь, негативно сказывается на финансовой системе США.

Ранее зампред ВТБ Анатолий Печатников спрогнозировал отказ вкладчиков от доллара и евро к 2025 году из-за роста популярности рубля и юаня.
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