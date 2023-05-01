Глава МВФ Кристалина Георгиева не видит альтернативу валюте США на фоне отказа от использования доллара

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева прокомментировала постепенный отказ от использования доллара, сообщает РИА Новости.
Она заявила в ходе дискуссии в аналитическом Институте Милкена, что в мире наблюдается постепенный отказ государств от использования доллара в торговых операциях. Однако беспокойство вызывает тот факт, что подходящей альтернативы американской валюте пока что не существует.
Количество стран, почти полностью отказавшихся от доллара, постепенно растет. Это, в свою очередь, негативно сказывается на финансовой системе США.
Ранее зампред ВТБ Анатолий Печатников спрогнозировал отказ вкладчиков от доллара и евро к 2025 году из-за роста популярности рубля и юаня.