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Художник Михаил Шемякин раскрыл детали предстоящей выставки в Третьяковской галерее

Общество
Художник Михаил Шемякин раскрыл детали предстоящей выставки в Третьяковской галерее

Художник Михаил Шемякин в ходе пресс-конференции раскрыл детали выставки-инсталляции «Михаил Шемякин. Симфония цвета». Экспозиция откроется 20 июня в Третьяковской галереи.

Он рассказал, что главным объектом в этом собрании станет «лестница в искусстве». Причем его работ тут будет немного, а основу составят полотна из собрания галереи.

«Это выставка, посвященная теме, которую я исследую долгие годы и десятилетия — это лестница в искусстве», — рассказал Шемякин представителям СМИ.

Вдобавок он сказал, что на основе этой выставки будет выпущено два тома работы «Лестница в искусстве» по 600 страниц каждый. В этом каталоге-исследовании будут представлены все изображения этого бытового предмета — от преисторического первого до примеров из современной живописи.

Ранее СМИ сообщили, что в столице прошло открытие выставки полотен художников XIX-XX веков под названием «После импрессионизма».
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