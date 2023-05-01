Художник Михаил Шемякин раскрыл детали предстоящей выставки в Третьяковской галерее

Художник Михаил Шемякин в ходе пресс-конференции раскрыл детали выставки-инсталляции «Михаил Шемякин. Симфония цвета». Экспозиция откроется 20 июня в Третьяковской галереи.
Он рассказал, что главным объектом в этом собрании станет «лестница в искусстве». Причем его работ тут будет немного, а основу составят полотна из собрания галереи.
«Это выставка, посвященная теме, которую я исследую долгие годы и десятилетия — это лестница в искусстве», — рассказал Шемякин представителям СМИ.
Вдобавок он сказал, что на основе этой выставки будет выпущено два тома работы «Лестница в искусстве» по 600 страниц каждый. В этом каталоге-исследовании будут представлены все изображения этого бытового предмета — от преисторического первого до примеров из современной живописи.
Ранее СМИ сообщили, что в столице прошло открытие выставки полотен художников XIX-XX веков под названием «После импрессионизма».