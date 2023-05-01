Художник Михаил Шемякин раскрыл детали предстоящей выставки в Третьяковской галерее

Вдобавок он сказал, что на основе этой выставки будет выпущено два тома работы «Лестница в искусстве» по 600 страниц каждый. В этом каталоге-исследовании будут представлены все изображения этого бытового предмета — от преисторического первого до примеров из современной живописи.