Труппа Театра им. Ивана Франко отказалась ехать на фестиваль в Венгрию из-за участия в нем артистов из России

Минкультуры Украины сообщило о том, что Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко не поедет на Театральную олимпиаду в Будапешт. Причиной отказа от поездки в Венгрию является участие в фестивале артистов из РФ.
По словам представителей театра, они очень бы хотели присоединиться к «великому событию» и серьезно готовились к показу спектаклей в Будапеште, однако не могут согласиться с «сомнительным соседством» в программе олимпиады.
Также в заявлении сказано, что организаторы фестиваля изначально говорили коллективу из Украины, что на мероприятии не будут представлены артисты из РФ. Но в итоге россиян все-таки включили в программу.
Ранее сообщалось о том, что представители комиссии Министерства культуры Украины вновь появились в стенах Киево-Печерской лавры.