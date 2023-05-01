Суд отказал экс-президенту США Дональду Трампу в прекращении процесса по делу о попытке изнасилования

Суд отклонил ходатайство бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о прекращении судебного разбирательства по делу об изнасиловании, которое произошло в 1990 году. Об этом сообщает телеканал ABC News.
Во время слушания адвокат экс-президента США Джо Такопин утверждал, что суд неверно охарактеризовал факты этого дела, в результате чего вынес несправедливое и предвзятое обвинение в отношении Трампа.
Бывший американский лидер попытался подать запрос о прекращении разбирательства по делу об изнасиловании. Однако федеральный судья Манхэттена Льюис Каплан отклонил его ходатайство. Свое решение он не прокомментировал.
Ранее сообщалось, что высший апелляционный суд Вашингтона отказался защищать Трампа в деле по обвинению в изнасиловании.