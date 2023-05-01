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Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась подписчикам на проблемы со здоровьем

Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась подписчикам на проблемы со здоровьем

Ведущая реалити-проекта «Дом-2» Ксения Бородина затронула тему здоровья на личной странице в соцсети. Она рассказала подписчикам, что ее беспокоит в последнее время.

Отдыхающая в ОАЭ Бородина не смогла в полной мере насладиться отпуском из-за адской боли в ухе. Блогер отметила, что вызвала специалиста и приобрела необходимые медикаменты, чтобы улучшить самочувствие.

Она предположила, что могла простудиться, когда находилась рядом с работающим кондиционером с мокрой головой. Бородина подчеркнула, что уши запускать нельзя.

Ранее телеведущая рассказала поклонникам об отношении французов к гражданам России. Как передает Infox.ru, она не столкнулась с русофобией за границей.
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