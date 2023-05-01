Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась подписчикам на проблемы со здоровьем

Ведущая реалити-проекта «Дом-2» Ксения Бородина затронула тему здоровья на личной странице в соцсети. Она рассказала подписчикам, что ее беспокоит в последнее время.
Отдыхающая в ОАЭ Бородина не смогла в полной мере насладиться отпуском из-за адской боли в ухе. Блогер отметила, что вызвала специалиста и приобрела необходимые медикаменты, чтобы улучшить самочувствие.
Она предположила, что могла простудиться, когда находилась рядом с работающим кондиционером с мокрой головой. Бородина подчеркнула, что уши запускать нельзя.
Ранее телеведущая рассказала поклонникам об отношении французов к гражданам России. Как передает Infox.ru, она не столкнулась с русофобией за границей.