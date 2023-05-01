Банкротство First Republic Bank стало вторым по масштабам в истории США

Нью-Йорк, 1 мая. Банковский конгломерат JPMorgan Chase выкупит активы обанкротившегося First Republic Bank, ставшего жертвой второго по величине краха в истории США.
Как сообщили представители JPMorgan Chase, финансовое учреждение приобрело «значительную часть активов» и приняло на себя депозиты First Republic у Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC).
«Наше правительство пригласило нас и других сделать шаг вперед, и мы это сделали», — заявил генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон.
По его словам, сделка с приобретением активов обанкротившегося FRB выгодна акционерам банка и увеличит ожидаемую прибыль в будущем.
По условиям соглашения федеральный регулятор покроет 80% убытков, понесенных по портфелю ипотечных жилищных кредитов First Republic и коммерческим кредитам в течение следующих 5–7 лет. JPMorgan Chase также не возьмет на себя корпоративный долг First Republic и получит финансирование в размере 50 миллиардов долларов от FDIC для завершения сделки.
JPMorgan Chase, в свою очередь, произведет платеж в размере 10,6 миллиарда долларов в фонд FDIC, вернет 25 миллиардов долларов, которые другие банки депонировали в First Republic в марте в рамках программы по спасению FRB, а также аннулирует депозит в размере 5 миллиардов долларов, который он сделал в First Republic.
Представители монетарных властей США приветствовали действия JPMorgan Chase по поглощению обанкротившегося FRB. По их словам, это вернет доверие граждан к банковской системе Соединенных Штатов, которое было подорвано чередой крахов, произошедших с начала марта.
«Казначейство воодушевлено тем, что этот вопрос был решен с наименьшими затратами для Фонда страхования вкладов и таким образом, чтобы защитить всех вкладчиков. Банковская система остается надежной и жизнестойкой, и американцы должны чувствовать уверенность в сохранности депозитов и способности банковской системы выполнять свою основную функцию по предоставлению кредитов предприятиям и семьям», — заявил представитель министерства финансов.
First Republic стал третьим крупным американским финансовым учреждением, обанкротившимся с 10 марта. Ранее обрушились банки Signature и Silicon Valley. Как отмечают обозреватели, величина активов всех трех банков превышала 100 миллиардов долларов. В последний раз банк стоимостью 100 миллиардов долларов обанкротился в сентябре 2008 года перед началом острой фазы финансового кризиса.