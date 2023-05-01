Банкротство First Republic Bank стало вторым по масштабам в истории США

JPMorgan Chase, в свою очередь, произведет платеж в размере 10,6 миллиарда долларов в фонд FDIC, вернет 25 миллиардов долларов, которые другие банки депонировали в First Republic в марте в рамках программы по спасению FRB, а также аннулирует депозит в размере 5 миллиардов долларов, который он сделал в First Republic.