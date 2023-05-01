Президент Конго Феликс Чисекеди заявил, что доверит безопасность своей страны только России

Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди заявил, что безопасность своей страны доверит только России. Так политик завершил свое выступление-призыв к выводу всех войск НАТО из Африки, говорится в Telegram-канале журналиста-международника Хаяла Муаззина.
Ранее сообщалось, что власти Конго рассматривают возможность использования российской платежной системы МИР. По словам посла Демократической Республики Конго в Москве Ивана Вангу Нгимби, правительство страны уже изучает, как это можно будет реализовать на практике.