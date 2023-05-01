Президент Конго Феликс Чисекеди заявил, что доверит безопасность своей страны только России

Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди заявил, что безопасность своей страны доверит только России. Так политик завершил свое выступление-призыв к выводу всех войск НАТО из Африки, говорится в Telegram-канале журналиста-международника Хаяла Муаззина.