Уголовное дело в отношении казанского ректора Ильшата Гафурова о подстрекательстве к покушениям предано в суд

Генеральная прокуратура РФ передала в Савеловский районный суд уголовное дело в отношении бывшего ректора Казанского государственного университета Ильшата Гафурова по обвинению в подстрекательстве к двум покушениям на криминального авторитета Айдара Исрафилова.
Как сообщает «Коммерсантъ», в рамках дела рассматриваются два преступления, совершенных в 1999 году. Известно, что тогда Гафуров занимал пост главы администрации города Елабуга. По данным следствия, у него произошел конфликт с лидером преступной группировки Исрафиловым. Позже, в августе 1999 года, он был застрелен возле московского спорткомплекса ЦСКА.
В 2017 году Верховный суд Татарстана заключил под стражу авторитета преступного сообщества (ОПС) «29-й комплекс» Рузаля Асадуллина сроком на 24 года и 11 месяцев по обвинению в убийстве Исрафилова. Однако в 2021 году осужденный указал на причастность казанского ректора к этому делу. Было возбуждено новое уголовное дело, которое теперь направлено в суд для рассмотрения.