Уголовное дело в отношении казанского ректора Ильшата Гафурова о подстрекательстве к покушениям предано в суд

В 2017 году Верховный суд Татарстана заключил под стражу авторитета преступного сообщества (ОПС) «29-й комплекс» Рузаля Асадуллина сроком на 24 года и 11 месяцев по обвинению в убийстве Исрафилова. Однако в 2021 году осужденный указал на причастность казанского ректора к этому делу. Было возбуждено новое уголовное дело, которое теперь направлено в суд для рассмотрения.