Теннисист Аслан Карацев впервые в карьере прошел в четвертый круг турнира серии АТР «Мастерс» 1000

Сам Медведев ранее высоко оценил мастерство 16-летней соотечественницы Мирры Андреевой, которая тоже очень успешно выступала на этом же мадридском состязании по большому теннису. По его мнению, она самая молодая, кто дошла до четвертого круга этого турнира, передает RT.