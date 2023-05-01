Теннисист Аслан Карацев впервые в карьере прошел в четвертый круг турнира серии АТР «Мастерс» 1000

Российский теннисист Аслан Карацев одержал трудную победу над австралийцем Алексом де Минауром в матче третьего круга теннисного турнира серии АТР «Мастерс» 1000 в Мадриде.
Матч из трех сетов закончился со счетом 6:3, 4:6, 6:4 в пользу 29-летнего россиянина, пробившегося в основную сетку через квалификацию. На выяснение, кто сильнее, теннисисты потратили 2 часа 16 минут.
Карацев первый раз в своей профессиональной карьере вышел в четвертый круг «Мастерса». На этом этапе соревнования в испанской столице ему предстоит столкнуться с третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.
Сам Медведев ранее высоко оценил мастерство 16-летней соотечественницы Мирры Андреевой, которая тоже очень успешно выступала на этом же мадридском состязании по большому теннису. По его мнению, она самая молодая, кто дошла до четвертого круга этого турнира, передает RT.