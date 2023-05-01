Военный аналитик Майкл Кларк рекомендовал ВСУ научиться пропускать удары от России из-за дороговизны ЗРК Patriot

Британский военный аналитик Майкл Кларк в эфире телеканала Sky News дал совет военному руководству Украины.
Эксперт считает, что ВСУ рискуют потратить все запасы ракет комплекса Patriot еще до начала контрудара. Скоро установки отправят из Польши на Украину и для их развертывания необходимо время, а также профессиональные навыки подготовки у военных.
Кларк также отметил высокую стоимость каждого снаряда. Эксперт полагает, что Киеву придется пропускать российские удары и не атаковать дроны с американского комплекса, иначе склады ВСУ окажутся пустыми еще до начала контрудара.
Ранее британские СМИ сообщили, что украинские власти опасаются неудачного контрнаступления ВСУ. Из-за поражения западные страны будут настаивать на участии Киева в переговорах с Москвой.