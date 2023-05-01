Сексолог Сильвия Кан озвучила вызывающие отвращение к половому акту болезни

Информацией эксперт поделилась в ходе беседы с корреспондентом издания Cosmopolitan. К соответствующим заболеваниям относятся, в первую очередь, вагинизм и фибромиалгия, указала она. Во время первой болезни сокращение мышц влагалища является непроизвольной реакцией, однако зачастую это можно вылечить без особых усилий, подчеркнула Кан.