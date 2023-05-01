Юмориста Евгения Петросяна госпитализировали с жалобами на сильное головокружение

Российского артиста эстрады Евгения Петросяна госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Петросян в своей квартире в Хамовниках пожаловался на сильное головокружение. Его жена вызвала скорою помощь. Прибывшие на вызов врачи настояли на госпитализации юмориста. В настоящий момент 77-летнего Петросяна обследуют для установки точного диагноза.
Ранее легенда юмора исчез из поля зрения поклонников в социальных сетях. Артист вскоре объяснил свое исчезновение «теневым баном», но отметил, что ведет активную работу над новой передачей и репетирует номера со своей творческой командой.