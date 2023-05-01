Юмориста Евгения Петросяна госпитализировали с жалобами на сильное головокружение

Петросян в своей квартире в Хамовниках пожаловался на сильное головокружение. Его жена вызвала скорою помощь. Прибывшие на вызов врачи настояли на госпитализации юмориста. В настоящий момент 77-летнего Петросяна обследуют для установки точного диагноза.