Уголовное дело о халатности возбудили после пожара в городе Борзя Забайкальского края

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности по факту пожара в городе Борзя Забайкальского края. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе Следкома.
В ведомстве отметили, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ. В СК РФ подчеркнули, что масштабный пожар привел к повреждению объектов городской инфраструктуры и лишению жилья 13 человек. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования дела.
Ранее в МЧС России сообщили о ликвидации пожара в городе. На месте происшествия спасатели проводят проливку и разбирают здания, пострадавшие от возгорания.