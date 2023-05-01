Уголовное дело о халатности возбудили после пожара в городе Борзя Забайкальского края

В ведомстве отметили, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ. В СК РФ подчеркнули, что масштабный пожар привел к повреждению объектов городской инфраструктуры и лишению жилья 13 человек. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования дела.